Українка Ботурчук оновила рекорд за кількістю медалей на Паралімпіадах

Українська пара легкоатлетка здобула 12 нагород на найвищому рівні

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. У вечірній сесії легкої атлетики Україна не лишилася без медалі.

Оксана Ботурчук у супроводі Микити Барабанова здобула срібну медаль у забігу на 100 м у класі T12. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в забігу здобула Омара Дуранд із Куби, "бронза" на рахунку Катрін Мюллер-Роттгардт із Німеччини. До речі, ця нагорода стала 12-ю медаллю Ботурчук у кар’єрі на Паралімпіадах. Вона оновила власний рекорд з кількості медалей у легкій атлетиці в історії України.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 59 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті, дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола "золото" у категорії до 48 кг у класі J1, дзюдоїстка Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" у дзю. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу".

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.