Испания - Англия: онлайн-трансляция голов в финале Евро-2024

В Берлине определится победитель ЧЕ-2024 по футболу

В воскресенье, 24 июля, в Германии завершится чемпионат Европы-2024 по футболу. В решающей игре сойдутся команды Испании и Англии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Испания — Англия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов. Подробная текстовая трансляция встречи доступна по ссылке.

Испания — Англия — начало в 22:00 (обновляется)

Матч Испания — Англия покажут в Украине в прямом эфире, причем посмотреть поединок можно бесплатно. Накануне букмекеры определили фаворита финала Евро-2024.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".