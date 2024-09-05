Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 5 сентября (обновляется)

Сине-желтые триумфально выступают во Франции

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится восьмой игровой день. Украинцы будут сражаться за медали в некоторых видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 5 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в, пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, стрельбе из лука, фехтовании, паверлифтинге, велоспорте, голболе и дзюдо.

Расписание и результаты украинцев 5 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Ярослав Семененко, Александр Комаров: 50 м, свободный стиль, класс S5, квалификация

11:00. Легкая атлетика. Мария Помазан: толкание ядра, класс F35, финал

Не раньше 11 часов. Дзюдо. Наталья Николаевчик: одиночный турнир, до 48 кг, класс J1, четвертьфинал (мат №1, четвертый запуск)

Не раньше 11 часов. Дзюдо. Юлия Иваницкая: одиночный турнир, до 48 кг, класс J2, четвертьфинал (мат №1, седьмой запуск)

Не раньше 11 часов. Дзюдо. Анжела Гаврисюк: одиночный турнир, до 57 кг, класс J1, четвертьфинал (мат №2, девятый запуск)

Не раньше 11 часов. Дзюдо. Давид Хорава: одиночный турнир, до 60 кг, класс J2, четвертьфинал (мат №1, 12-й запуск)

11:00. Фехтование. Мужчины: командный турнир, рапира, 1/8 финала

11:09. Плавание. Даниил Чуфаров: 100 м, брасс, класс SB11, квалификация

11:19. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, брасс, класс SB11, квалификация

11:51. Плавание. Алексей Федина, Роман Мичко: 100 м, брасс, класс S13, квалификация

12:10. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 100 м, класс Т37, финал

12:22. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков, квалификация

12:30. Фехтование. Женщины: командный турнир, рапира, 1/8 финала

12:40. Стрельба из лука. Анна Виктория Шевченко, Руслан Цымбалюк: микст, олимпийский лук, командный турнир, 1/8 финала

12:40. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 100 м, класс Т12, полуфинал

12:45. Пулевая стрельба. Микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH1, финал

14:00. Велоспорт. Павел Баль: шоссейная гонка, класс H5, финал

14:35. Паверлифтинг. Константин Панасюк: до 59 кг, финал

Не раньше 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 48 кг, класс J1, финал (третий запуск)

Не раньше 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 57 кг, класс J1, финал (девятый запуск)

Не раньше 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 48 кг, класс J2, финал (12-й запуск)

Не раньше 17:00. Дзюдо. Мужчины: одиночный турнир, до 60 кг, класс J2, финал (15-й запуск)

18:35. Стрельба из лука. Микст: олимпийский лук, командный турнир, финал

18:37. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S5, финал

19:00. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB11, финал

19:24. Плавание. Женщины: 100 м, брасс, класс SB11, финал

20:03. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс S13, финал

20:17. Легкая атлетика. Женщины: бег на 100 м, класс Т12, финал

20:30. Голбол. Украина — Япония: финал

21:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, рапира, финал

21:02. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков, финал

22:15. Фехтование. Мужчины: командный турнир, рапира, финал

Напомним, 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко и "золото" выиграла сборная Украины.

3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.

2 сентября серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.

1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.

31 августа копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

30 августа первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

29 августа первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.