Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 5 вересня (оновлюється)

Синьо-жовті тріумфально виступають у Франції

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться восьмий ігровий день. Українці змагатимуться за медалі у деяких видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 5 вересня. Українці у цей день змагатимуться у кульовій стрільбі, плаванні, легкій атлетиці, стрільбі з лука, фехтуванні, паверліфтингу, велоспорті, голболі та дзюдо.

Розклад та результати українців 5 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH1, кваліфікація

10:38. Плавання. Ярослав Семененко, Олександр Комаров: 50 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

11:00. Легка атлетика. Марія Помазан: штовхання ядра, клас F35, фінал

Не раніше 11:00. Дзюдо. Наталія Ніколайчик: одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, чвертьфінал (мат №1, четвертий запуск)

Не раніше 11:00. Дзюдо. Юлія Іваницька: одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, чвертьфінал (мат №1, сьомий запуск)

Не раніше 11:00. Дзюдо. Анжела Гаврисюк: одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, чвертьфінал (мат №2, дев'ятий запуск)

Не раніше 11:00. Дзюдо. Давид Хорава: одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, чвертьфінал (мат №1, 12-й запуск)

11:00. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу

11:09. Плавання. Данило Чуфаров: 100 м, брас, клас SB11, кваліфікація

11:19. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, брас, клас SB11, кваліфікація

11:51. Плавання. Олексій Федина, Роман Мичка: 100 м, брас, клас S13, кваліфікація

12:10. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 100 м, клас Т37, фінал

12:22. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок, кваліфікація

12:30. Фехтування. Жінки: командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу

12:40. Стрільба з лука. Анна Вікторія Шевченко, Руслан Цимбалюк: мікст, олімпійський лук, командний турнір, 1/8 фіналу

12:40. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 100 м, клас Т12, півфінал

12:45. Кульова стрільба. Мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH1, фінал

14:00. Велоспорт. Павло Баль: шосейна гонка, клас H5, фінал

14:35. Паверліфтинг. Костянтин Панасюк: до 59 кг, фінал

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, фінал (третій запуск)

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, фінал (дев'ятий запуск)

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, фінал (12-й запуск)

Не раніше 17:00. Дзюдо. Чоловіки: одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, фінал (15-й запуск)

18:35. Стрільба з лука. Мікст: олімпійський лук, командний турнір, фінал

18:37. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S5, фінал

19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB11, фінал

19:24. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB11, фінал

20:03. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас S13, фінал

20:17. Легка атлетика. Жінки: біг на 100 м, клас Т12, фінал

20:30. Голбол. Україна — Японія: фінал

21:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, рапіра, фінал

21:02. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок, фінал

22:15. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, рапіра, фінал

Нагадаємо, 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.

3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.

2 вересня срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.

1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.

31 серпня скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

30 серпня першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

29 серпня перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Після цього плавчиня Анна Гонтар виграла "бронзу". Цього ж дня плавець Комаров став третім, а ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.